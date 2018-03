Actualidade

O rapper norte-americano DMX, cujo nome verdadeiro é Earl Simons, foi hoje condenado por um tribunal de Nova Iorque a um ano de prisão por fraude fiscal.

O músico e ator de 46 anos, conhecido sobretudo pela canção "Party Up (Up in Here)", declarou-se culpado em novembro de 2017 de sonegar perto de 1,5 milhões de euros ao fisco norte-americano

Na sentença de hoje, DMX foi ainda condenado a pagar perto de dois milhões de euros como compensação ao Serviço de Impostos Internos (IRS), americano.