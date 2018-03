Actualidade

As autoridades colombianas anunciaram hoje ter desmantelado uma rede de narcotraficantes que transportava droga por via aérea para o cartel mexicano de Sinaloa, um dos mais poderosos e perigosos do mundo.

A Direção de Investigação Criminal e a Interpol da Polícia colombiana prendeu onze membros dessa rede, que facilitava o transporte das drogas para o México através de diversos aeroportos da Colômbia.

"Essa organização não só usou rotas aéreas, mas também marítimas na área costeira do departamento de Nariño (fronteira com o Equador), enviando as drogas através de barcos velozes, para a América Central", explicou na rede social Twitter o diretor da Polícia, general Jorge Hernando Nieto.