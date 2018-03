Actualidade

Os distritos de Braga e Vila Real vão estar hoje sob aviso amarelo devido à queda de neve acima de 800 metros, segundo o Instituto Português do mar e da atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, Braga e Vila Real vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 21:00 de hoje devido à queda de neve acima dos 800 metros, subindo a cota para os 1.000 metros durante a tarde.

O IPMA colocou também toda a costa portuguesa sob aviso amarelo entre as 00:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado devido à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com 04 a 05 metros.