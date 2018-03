Actualidade

O PSD acusou hoje o ministro da Saúde de ser uma "flor de lapela" do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que está "reduzido a um mero protetorado do imperador Centeno", numa referência ao ministro das Finanças, omnipresente no discurso do deputado Adão e Silva.

O deputado social-democrata iniciou, desta forma, o debate de urgência sobre a situação da saúde em Portugal, solicitada pelo PSD, fazendo várias referências ao ministro das Finanças.

"O ministro das Finanças é que decide que os concursos para médicos, tão urgentes, devem ser adiados", e que "determina a quem e quando os hospitais podem pagar as dívidas" e "autoriza a compra de equipamentos médicos e as obras de melhoria ou de ampliação dos hospitais e dos centros de saúde", disse.