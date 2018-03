Actualidade

O tribunal de Bruxelas encarregado de julgar Salah Abdeslam pela sua implicação num tiroteio com a polícia a 15 de março de 2016 na capital belga anunciou hoje que anunciará a sentença a 23 de abril.

O único sobrevivente da célula terrorista que realizou os atentados de Paris em 13 de novembro de 2015, que fizeram 130 mortos, compareceu no tribunal em fevereiro.

No primeiro dia do julgamento, a 05 de fevereiro, recusou-se a prestar declarações, afirmando só confiar no seu deus "Alá", e no segundo dia não apareceu.