Actualidade

O Presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi, venceu com 90% dos votos as eleições presidenciais desta semana, mas a taxa de participação é inferior a 50%, segundo as primeiras estimativas publicadas hoje pela imprensa estatal.

Segundo o diário Al-Ahram, Al-Sisi obteve 92% dos votos e cerca de 23 milhões de pessoas participaram nas eleições, de entre cerca de 60 milhões de eleitores.

O diário estatal Akhbar al-Yaoum e a agência oficial Mena referem números semelhantes.