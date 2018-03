Skripal

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse hoje, em Paris, que Portugal espera que "as autoridades russas tomem iniciativas que permitam superar esta crise" diplomática, desencadeada pelo envenenamento em solo britânico de um ex-espião russo.

"Nós estabilizámos uma primeira reação ao nível europeu e agora esperamos que as autoridades russas tomem iniciativas que permitam superar esta crise", afirmou Augusto Santos Silva, à margem do salão 'Global Industrie', que decorre até sexta-feira, em Paris, e que conta com a participação de cerca de 90 empresas lusas.

O ministro precisou que Portugal tem "pedido que haja explicações plausíveis das autoridades russas" e "o comprometimento de todos, de forma a que haja condições para que sejam investigados os factos até ao último detalhe para que os seus responsáveis sejam encontrados e sejam punidos".