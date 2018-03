Actualidade

Vinte e uma entidades culturais ligadas à dança vão receber apoio financeiro até 2021, num total de 5,9 milhões de euros, e três outras candidaturas foram chumbadas, segundo a lista divulgada pela Direção-Geral das Artes (DGArtes).

De acordo com os resultados finais do programa de apoio à dança 2018-2021, nas modalidades de apoio bienal e quadrienal, foram admitidas 24 candidaturas, das quais três tiveram apoio recusado: O Quórum Ballet, a Associação Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e a Sociedade Artística Reguenguense.

Segundo a DGartes, a maioria fatia de estruturas apoiadas - nove - está localizada na área metropolitana de Lisboa, entre as quais as companhias de dança de Clara Andermatt e de Olga Roriz, a Companhia de Dança de Almada, o Fórum Dança e O Rumo do Fumo.