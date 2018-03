Actualidade

O presidente do banco EuroBic, Teixeira dos Santos, está preocupado com os encargos que os bancos têm tido com o Novo Banco, considerando ainda que isso os prejudica e impede de oferecerem melhores condições aos clientes.

"Os encargos que os bancos têm de suportar com o Novo Banco são encargos que prejudicam claramente e de forma negativa a rendibilidade dos bancos", afirmou Fernando Teixeira dos Santos em entrevista à Lusa, na sede do EuroBic, em Lisboa.

Segundo o ex-ministro das Finanças do Governo socialista de José Sócrates, e que é presidente do EuroBic desde 2016, é "importante que os bancos sejam rentáveis para poderem gerar rendimento aos acionistas, para reforçarem a base da sua operação e poderem crescer" e os custos que têm com o Novo Banco prejudicam essas tarefas, o que impacta no custo de financiamento dos bancos e, logo, "nas condições a oferecer aos clientes".