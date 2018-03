Seca

A chuva deste mês repôs os níveis das barragens no Alentejo e evitou uma "catástrofe" na agricultura, devido à seca, mas esta água deve ser "usada eficientemente", alertou hoje o responsável regional da Agência Portuguesa do Ambiente.

"Foi uma bênção que caiu do céu" e, "neste momento, as disponibilidades hídricas são maiores para a agricultura, mas não são ilimitadas", disse à agência Lusa André Matoso, diretor da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Com a seca, continuou, o abastecimento humano, considerado prioritário, não estava em risco, mas, se a região tivesse "continuado naquele cenário" que estava a ter "até final de fevereiro, certamente haveria zonas em que não se poderia regar".