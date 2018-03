Actualidade

O EuroBic quer duplicar a sua quota de mercado em Portugal até 2020, dos atuais 2% para cerca de 4%, e prevê reduzir balcões e trabalhadores, disse o presidente do banco em entrevista à Lusa.

O EuroBic, que esta quarta-feira divulgou lucros de 25 milhões de euros em 2017, tinha no final do ano passado cerca de 1470 trabalhadores, um número que o presidente do banco, Teixeira dos Santos, diz ter estado "relativamente estabilizado nos últimos anos", mas que deverá baixar de futuro.

É que o banco quer reduzir pessoal, o que justifica com a cada vez maior digitalização dos processos no sistema financeiro, o que implica necessidade de menos gente.