Actualidade

A empresa Infraestruturas de Portugal (IP) lançou hoje o concurso público internacional para a construção do segundo troço da nova linha ferroviária entre Évora e Elvas, com um valor base de 105 milhões de euros.

Segundo um comunicado da IP enviado à agência Lusa, o concurso, lançado no âmbito do Programa Ferrovia 2020, diz respeito ao troço entre Freixo e Alandroal e garante a continuidade do troço entre Évora Norte e Freixo, empreitada lançada no dia 05 deste mês.

Com um prazo de execução de dois anos, a obra a concurso contempla a construção da plataforma de via-férrea, numa extensão total de 20,5 quilómetros, ficando preparada para a futura duplicação da via, adianta a IP.