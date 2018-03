Segurança

O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) alerta para as movimentações da extrema-direita portuguesa em 2017, que intensificou os contactos com as principais tendências europeias e reforçaram a propaganda 'online' e a realização de iniciativas com alguma visibilidade.

"A extrema-direita portuguesa continua a aproximar-se das principais tendências europeias, na luta pela 'reconquista' da Europa pelos europeus", indica o RASI de 2017, hoje entregue na Assembleia da República.

Além de intensificarem os contactos internacionais, estes extremistas "desenvolveram um esforço de convergência dos seus diferentes setores (identitários, nacional-socialistas, 'skinheads'), no sentido de promoverem, no plano político e metapolítico, os seus objetivos", adianta o mesmo documento.