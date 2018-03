Actualidade

A Proteção Civil emitiu hoje um aviso à população para a previsão de agravamento da agitação marítima, precipitação, vento e queda de neve, aconselhando "especial cuidado" nas zonas costeiras e condução rodoviária devido ao risco de piso escorregadio.

Com base em informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Autoridade Nacional de Proteção Civil informou que se prevê, para as próximas 48 horas, "um agravamento das condições meteorológicas", incluindo da agitação marítima, com "ondulação de noroeste de quatro a cinco metros na costa ocidental até às 12:00 de sábado".

"A norte do cabo Raso, prevê-se uma ondulação de cinco a sete metros de altura, podendo atingir os 10 metros de altura máxima, com início às 15:00 de sexta-feira até às 06:00 de sábado", refere a nota da Proteção Civil.