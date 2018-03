Actualidade

o médio internacional português João Moutinho, de 31 anos, prolongou o seu contrato com o Mónaco até junho de 2020, anunciou hoje o clube campeão em título da Liga francesa de futebol.

Moutinho, que chegou ao Mónaco em 2013/14, proveniente do FC Porto, vai, assim, ficar mais duas temporadas no clube monegasco, tal como o treinador português Leonardo Jardim e o avançado e 'capitão' colombiano Radamel Falcao, também ex-FC Porto.

Com a camisola do clube do principado, João Moutinho sagrou-se campeão gaulês em 2016/17 e soma para já 211 encontros, com 11 golos e 39 assistências, em todas as competições.