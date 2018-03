Actualidade

O papa Francisco celebrou hoje, 'quinta-feira santa', mais uma vez uma missa numa prisão e lavou os pés a 12 reclusos de sete países, incluindo dois muçulmanos, um ortodoxo e um budista.

Depois de um breve encontro em privado com os reclusos doentes, o chefe da Igreja Católica, que anunciou que vai ser operado às cataratas no próximo ano, celebrou a missa da 'última ceia' e o ritual do 'lava-pés' com 12 detidos de sete países, na prisão romana de Regina Coeli.

"Cada um tem a oportunidade de mudar de vida e não deve ser julgado", sublinhou Jorge Bergoglio na homilia transmitida pela Rádio Vaticano.