Segurança

O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) alerta para a existência de grupos criminosos violentos e organizados ligados à segurança privada no âmbito da diversão noturna, atividade que se tem consolidado na última década.

"Os grupos criminosos violentos e organizados deram continuidade à promoção dos seus interesses próprios no contexto da segurança privada, com especial destaque para aquela que é desenvolvida no âmbito da diversão noturna e que, na última década, se tem consolidado como terreno fértil para esses grupos", indica o RASI de 2017, hoje entregue na Assembleia da República.

O documento identifica como um dos principais grupos de ameaça neste setor os denominados 'biker 1%', sobretudo "porque não hesitam em recorrer ao uso da força para se imporem no meio e para extorquirem os proprietários dos estabelecimentos".