O ministro das Finanças, Mário Centeno, dissolveu o conselho diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP), liderada por Jaime Quesado, para "imprimir nova orientação à gestão do instituto público", foi hoje divulgado.

Num despacho de 23 de março e publicado hoje em Diário República, Mário Centeno considera que é necessário "um maior empenho, dinamismo e capacidade de liderança por parte da ESPAP de forma a lograr alcançar os objetivos estabelecidos pela sua tutela".

Entre os objetivos estão uma melhor gestão da Administração Pública, que exige modernizar e racionalizar a despesa pública, através de uma melhoria dos serviços partilhados de compras públicas, designadamente por via da melhor articulação de entidades centrais com as setoriais, bem como a introdução das alterações necessárias ao modelo de compras públicas para simplificar procedimentos e reduzir custos para empresas e para os serviços públicos.