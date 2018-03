Desportivo das Aves-Vitória de Setúbal vai jogar-se a partir das 21

O início do jogo Desportivo das Aves-Vitória de Setúbal, da 28.ª jornada da I Liga de futebol foi remarcado para as 21:00, depois do árbitro ter verificado que a bola rola no relvado.

Segundo o diretor de comunicação do clube da casa, o jogo foi adiado para as 21:00, de forma a permitir que as marcações do relvado sejam reforçadas.

Alvo de fortes chuvadas a partir das 19:30, o relvado ficou alagado quase na totalidade, acabando o árbitro Tiago Martins, depois de uma primeira análise ao terreno de jogo, onde se verificou que a bola não rolava, por adiar o início do jogo 30 minutos.