Actualidade

Um 'póquer' do avançado internacional português Edinho valeu hoje ao Vitória de Setúbal o primeiro triunfo fora na I Liga portuguesa de futebol, por 4-1, face ao Desportivo das Aves, na abertura da 28.ª jornada.

A formação da casa adiantou-se aos 44 minutos, pelo argentino Luis Fariña, mas, na segunda parte, o Vitória, a única equipa que ainda não tinha vencido fora, deu a volta, com quatro golos do jogador de 35 anos, aos 58, 70, 77 e 85, o último de penálti.

Com este resultado, o Vitória de Setúbal ascendeu, provisoriamente, do 16.º ao 13.º lugar, com 28 pontos, agora mais três do que o conjunto da Vila das Aves, que caiu, para já, do 13.º para o 14.º posto.