Actualidade

Um palestiniano foi morto esta noite na Faixa de Gaza por disparos de artilharia israelita, a poucas horas da manifestação do "Dia da Terra", que evoca a morte de seis árabes desarmados por forças israelitas em 1976.

De acordo com um porta-voz do Ministério da Saúde da Palestina, a vítima é um agricultor de 27 anos, que foi morto perto de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

O movimento de protesto na Faixa de Gaza marcará a homenagem anual aos seis árabes israelitas mortos em 1976 durante manifestações contra a confiscação de terras por Israel.