Actualidade

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras três ficaram feridas com gravidade devido ao despiste, na Tailândia, de um autocarro que transportava trabalhadores birmaneses, revelaram hoje as autoridades locais.

Segundo relato da agência EFE, o veículo incendiou-se depois de um despiste seguido de colisão, na estrada 12, quando circulava de Mae Sot, na fronteira com a Birmânia, para uma zona industrial em Pathum Thani, a norte de Banguecoque. A bordo seguiam 49 pessoas, na sua maioria de origem birmanesa.

Há uma semana 18 pessoas morreram noutro acidente de um autocarro com turistas tailandeses, no nordeste do país.