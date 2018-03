Actualidade

A presença de cada vez mais venezuelanos em Pacaraima, uma pequena localidade fronteiriça no norte do Brasil, está a preocupar a população local, insatisfeita com as ações de ajuda humanitária planeada.

"A nossa cidade oferecia bons serviços de saúde e hoje você vai procurar atendimento e só vê venezuelanos. Os moradores estão ficando em segundo plano", reclamou Francimar Sousa Melo, professor de 37 anos.

Cada vez mais os moradores contestam a pressão populacional causada pelos imigrantes e são muitas as queixas de assaltos, casos de tráfico de droga e contestações à proposta do Governo central de apoiar os venezuelanos na zona.