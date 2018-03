Actualidade

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) registou no ano passado 3.138 casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), que foram encaminhados para a Via verde do AVC, o que representa uma média de nove casos por dia.

Os dados foram revelados hoje pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a propósito do Dia Nacional do Doente com AVC, que se assinala no sábado, que dá conta ainda de que Lisboa e Porto são os distritos com o maior número de encaminhamentos, com 692 e 635 casos, respetivamente.

Em terceiro e quarto lugar, as regiões que surgem com maior numero de casos de AVC registados e encaminhados pelo INEM são Braga, com 263 casos, e Setúbal, com 242.