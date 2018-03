Skripal

O primeiro-ministro da Bulgária, Boiko Borisov, anunciou hoje que nenhum funcionário diplomático russo será expulso do país na sequência do envenenamento do ex-espião de origem russa, Serguei Skripal, e da sua filha Yulia.

"Neste momento não consideramos necessário expulsar diplomatas ou pessoal técnico da Federação Russa na Bulgária", afirmou o primeiro-ministro, no final de uma reunião com os responsáveis máximos da segurança, na qual participaram também vários ministros e os chefes dos serviços secretos.

Borisov mostrou apoio ao Reino Unido, mas reafirmou que são necessárias mais provas de que a Rússia está por detrás da tentativa de homicídio, tal como defende Londres.