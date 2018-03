Actualidade

A UNITA, o maior partido da oposição angolana, afirma que o país vive uma "segunda libertação", com a "luta contra a corrupção" a ser agora "política oficial" do Presidente da República, João Lourenço.

A posição consta da declaração política enviada hoje à Lusa pelo partido, na sequência da reunião, extraordinária, realizada quinta-feira, em Luanda, do Comité Permanente da Comissão Política da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

"A UNITA regozija-se pelo facto de verificar que a sua luta contra a corrupção tornou-se agora política oficial do titular do poder executivo. A UNITA constata que a sua mensagem sobre a corrupção, segundo a qual o Estado angolano funda-se na corrupção, alimenta-se da corrupção e sobrevive na corrupção, lançou finalmente as sementes para a segunda libertação do país", lê-se na mesma declaração.