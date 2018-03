Skripal

A Rússia expulsou hoje dois diplomatas espanhóis em retaliação a uma medida anunciada na segunda-feira pelo Governo de Espanha, em solidariedade com o Reino Unido no âmbito do caso de envenenamento do espião Skripal.

O embaixador de Espanha em Moscovo, Ignacio Ybáñez, foi hoje convocado à sede do Ministério dos Negócios Estrangeiro da Rússia para ser informado de que dois diplomatas espanhóis foram considerados 'persona non grata', disseram à agência de notícias espanhola Efe fontes da embaixada espanhola na capital russa.

O Governo da Rússia está a chamar ao Kremlin os embaixadores dos países que anunciaram a expulsão de diplomatas russos no seguimento do envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da sua filha Yulia.