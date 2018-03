Skripal

A Rússia decidiu hoje expulsar quatro diplomatas alemães em resposta à decisão de Berlim de afastar quatro funcionários russos, no âmbito do caso de envenenamento do antigo espião Sergei Skripal e da sua filha Yulia.

"Esta decisão de Moscovo não é uma surpresa", afirmou o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Mas, em comunicado citado pela agência de notícias francesa AFP, no qual garante a continuação do diálogo com Moscovo apesar destas medidas.

"Nós não decidimos demitir os diplomatas russos, foi um sinal político necessário e apropriado" em solidariedade com a falta de cooperação de Moscovo no esclarecimento do caso, disse Maas.