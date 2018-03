Skripal

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou hoje à tarde que já informou das medidas de retaliação 23 embaixadores dos países que ordenaram a expulsão de diplomatas russos, no seguimento do envenenamento do antigo espião Sergei Skripal.

De acordo com um comunicado citado pela agência de notícias AP, já foram convocados 23 embaixadores dos países que estão a expulsar diplomatas russos em solidariedade com o Reino Unido, onde o antigo espião Sergei Skripal e a sua filha Yulia foram envenenados.

Na quinta-feira, a Rússia anunciou a expulsão de 60 diplomatas norte-americanos e o fecho do consulado em São Petersburgo, na sequência da decisão norte-americana de expulsar 60 diplomatas russos e fechar o consulado de Seattle.