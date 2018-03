Actualidade

O número de palestinianos mortos hoje na sequência de confrontos entre o exército israelita e manifestantes ocorridos na fronteira de Gaza com Israel subiu para 12, segundo um novo balanço, que também revê os feridos para mil pessoas.

O anterior balanço, também avançado pelo Ministério de Saúde palestiniano, dava conta de sete mortos e 500 feridos.

Milhares de pessoas, cerca de 17 mil, segundo as agências internacionais, concentraram-se hoje junto de vários pontos da fronteira de Gaza com Israel, num protesto intitulado "A Grande Marcha do Regresso", convocado pelo movimento radical palestiniano Hamas, por ocasião da comemoração do Dia da Terra.