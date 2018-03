Actualidade

O Marítimo ascendeu hoje, provisoriamente, ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao receber e bater o Feirense por 4-1, em encontro da 28.ª jornada da prova.

Joel Tadjo, aos 51 e 53 minutos, Ricardo Valente, aos 60, e Jean Cléber, aos 81, selaram o quarto triunfo dos insulares nos últimos cinco encontros, enquanto Babanco apontou, aos 66, de livre direto, o golo dos forasteiros.

A formação de Daniel Ramos passou a somar 42 pontos, mais dois do que o Rio Ave, que recebe ainda hoje o lanterna-vermelha Estoril Praia, enquanto o Feirense, que somou o oitavo desaire nos últimos nove jogos, manteve-se com 23, no penúltimo posto.