Síria

A Turquia lamentou hoje um voto aprovado na quinta-feira no parlamento português que condena a intervenção das forças turcas no enclave curdo de Afrine, no noroeste da Síria.

O voto "está longe da realidade e está cheio de acusações infundadas" e "não pode ser levado a sério, nem ser aceite", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, num comunicado, citado pelas agências internacionais.

O parlamento aprovou na quinta-feira um voto do Bloco de Esquerda a condenar a intervenção militar turca no território autónomo curdo em Afrine.