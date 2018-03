Actualidade

O Rio Ave segurou hoje o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Estoril Praia por 2-0, em encontro da 28.ª jornada da prova.

Pelé, aos 12 minutos, de grande penalidade, e Francisco Geraldes, aos 39, selaram o sexto triunfo caseiro nos últimos sete encontros do conjunto de Vila do Conde.

A formação de Miguel Cardoso passou a contar 43 pontos, contra 42 do Marítimo, que bateu em casa o Feirense por 4-1, enquanto o Estoril Praia, que só conta um ponto nas últimas sete rondas, manteve-se com 22, no último lugar.