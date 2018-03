Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, confirmou hoje que conta com Sálvio, após mais de um mês e meio de paragem, para a receção de sábado ao Vitória de Guimarães, salientando que quer manter o ciclo de triunfos.

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 28.ª jornada da I Liga, sustentou que a paragem do campeonato, para os jogos de seleções, acabou por ser benéfica, porque permitiu não só a recuperação de Rúben Dias, que se tinha lesionado diante do Feirense (triunfo, por 2-0), na última ronda, como também o regresso do extremo argentino, de 27 anos.

"O Rúben Dias e o Sálvio vão estar convocados. Por natureza, sou otimista e este tipo de paragens são aproveitadas para ser benéficas. Permitiu ter um conjunto de jogadores mais jovens a jogar connosco, acertar alguns aspetos do nosso jogo e estar mais tempo com as nossas famílias. Estamos desejosos de voltar à competição porque vimos de um jogo muito positivo", afirmou.