Actualidade

O Conselho de Segurança da ONU impôs hoje sanções contra 21 transportadoras navais, 27 navios e um empresário, acusados de manterem relações comerciais com a Coreia do Norte em violação de anteriores sanções internacionais.

A proposta de sancionar navios e empresas que não respeitam o embargo à Coreia do Norte partiu há cerca de um mês da representação permanente dos Estados Unidos da América junto das Nações Unidas, como resposta aos testes nucleares e balísticos de Pyongyang, e foram hoje adotadas pelo Comité do Conselho de Segurança para Coreia do Norte.

As medidas contra as empresas e as pessoas físicas que mantêm relações comerciais com a Coreia do Norte em violação das sanções internacionais, visam fundamentalmente impedir a compra de petróleo e de carvão por Pyongyang e são consideradas, por fontes diplomáticas, como "as mais amplas desde o anúncio das restrições pelo Conselho de Segurança".