Actualidade

As autoridades mexicanas anunciaram hoje ter resgatado 136 imigrantes ilegais da América Central, incluindo dezenas de crianças, que estavam a ser transportadas de camião para os Estados Unidos em "condições deploráveis", sem água ou comida.

Os 136 imigrantes, das Honduras, Guatemala, El Salvador e Nicarágua foram resgatados no Estado de Veracruz, no sudeste mexicano, após 24 horas de viagem sob temperaturas acima dos 40 graus centígrados, revelou em comunicado o Instituto de Migração do México (INM).

A polícia revistou o veículo, que parecia abandonado à beira da estrada, depois de ouvir vozes e choros de crianças, segundo a mesma fonte. No grupo havia 49 menores, 13 deles viajando sozinhos, que vão receber ajuda para pedir refúgio no México. Os adultos, tal como as crianças acompanhadas, serão enviados de volta aos países de origem.