Actualidade

O líder da Coreia do Norte prometeu enviar delegações do seu país aos Jogos Olímpicos de 2020 e 2022, revelou hoje o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), depois de um encontro, em Pyongyang, com Kim Jong-un.

"Eles anunciaram que vão competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022", disse Thomas Bach à chegada ao aeroporto de Pequim.

O presidente do COI esteve na Coreia do Norte na sequência de um "convite do Comité Nacional Norte-coreano (NOC)", tendo tido uma "reunião frutífera" com Kim Jong-un.