Actualidade

A Operação Páscoa da Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, só na tarde e início da noite de sexta-feira, 82 acidentes, dos quais resultou um ferido grave, anunciou aquela força de segurança.

Segundo uma nota enviada às redações, a PSP está a desenvolver em todo o território nacional (Portugal continental, Açores e Madeira) a Operação Páscoa 2018: Sinistralidade Rodoviária.

No âmbito desse reforço de fiscalização rodoviária, registou, no período entre as 12:00 e as 24:00 de sexta-feira, uma média de sete acidentes por hora, dos quais resultaram 17 feridos ligeiros e um ferido grave.