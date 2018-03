Actualidade

"Um livro infantil representa o respeito pela grandeza do pequeno", afirma a escritora letã Inese Zandere, na mensagem anual a propósito do Dia Internacional do Livro Infantil que se celebra na segunda-feira.

Por iniciativa do Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens (IBBY), desde 1967 que se celebra anualmente a leitura e a literatura para crianças e jovens, sempre a 02 de abril, no dia de aniversário do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen.

Este ano, a convite do IBBY, a mensagem é assinada pela escritora letã Inese Zandere, que versa sobre a importância da leitura, seja de contos de fadas ou de poemas, para os mais novos construírem uma ideia do que os rodeia.