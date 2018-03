Skripal

Os 60 diplomatas russos expulsos pelos Estados Unidos depois do envenenamento de um ex-agente duplo no Reino Unido, vão regressar hoje à Rússia, anunciou o embaixador russo em Washington Anatoli Antonov, citado pela agência estatal TASS.

"Em 31 de março, todos os diplomatas russos que foram declarados 'persona non grata' vão voltar de avião com as suas famílias", declarou o embaixador aos jornalistas.

No total, 171 pessoas vão deixar o país e o Governo russo disponibilizou dois aviões para o seu transporte, que fará uma breve escala em Nova Iorque para transportar 14 famílias, acrescentou.