Actualidade

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil disse hoje que espera uma adesão superior a 90% à greve dos tripulantes de cabine da Ryanair no domingo, o segundo de três dias de paralisação não consecutivos.

"A expectativa para este segundo dia de greve é uma adesão superior à registada no primeiro dia, próximo dos 90%, no entanto, fomos informados por outros sindicatos europeus, que a Ryanair se prepara novamente para violar o Código do Trabalho, ao pretender substituir grevistas com tripulantes de outras bases de diferentes países", indicou, em comunicado, o SNPVAC.

Para o sindicato esta é uma das "inúmeras ilegalidades" que a companhia irlandesa está a cometer, pautando-se por uma "atitude de total desrespeito para com o povo português e a soberania do país", apesar de "não se fazer rogada em receber milhões de euros pelos contribuintes portugueses".