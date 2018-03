Actualidade

O Irão condenou hoje aquilo a que chamou de "massacre selvagem" de 16 palestinianos pelas forças de segurança de Israel, no seguimento de uma violenta manifestação que decorreu na sexta-feira na Faixa de Gaza.

Segundo o porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, Bahram Ghassemi, o que aconteceu foi um "massacre selvagem de um grande número de palestinianos por forças militares racistas do regime sionista".

Para além do porta-voz, também o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, criticou os "tiranos sionistas que matam manifestantes pacíficos palestinianos, cuja terra foi roubada".