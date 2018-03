Skripal

O Reino Unido está a estudar um pedido dos serviços consulares russos para terem acesso a Youlia Skripal, que foi envenenada no início de março na cidade de Salisbury, no sul de Inglaterra, anunciaram hoje as autoridades britânicas.

"Estamos a analisar pedidos de acesso consular de acordo com as nossas obrigações em conformidade com as leis internacionais e nacionais, incluindo a vontade da própria de Youlia Skripal", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, citado pela agência de notícias francesa AFP.

A filha do antigo espião Sergei Skripal, ambos envenenados por um agente químico, que Londres garante ser obra da Rússia, está ainda internada no hospital de Salisbury, estando consciente e já consegue falar, de acordo com a BBC.