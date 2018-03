Actualidade

O treinador do Belenenses afirmou hoje ser necessário "valentia e atrevimento" para enfrentar o FC Porto e assegurou que os 'azuis' "não vão ficar metidos lá atrás", na partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Perspetivo um jogo muito difícil. Vamos defrontar aquela que tem sido a melhor equipa em Portugal, a que tem tido menos oscilações, que tem o segundo melhor ataque, a melhor defesa e uma equipa que ganha muitos duelos individuais. É, provavelmente, o jogo mais difícil que tivemos até aqui e que vamos ter até final", afirmou Silas, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão do encontro que encerra a ronda, na segunda-feira, admitiu que o interregno no campeonato, para jogos das seleções, permitiu ao Belenenses "acertar" determinadas situações, após a derrota com o Moreirense.