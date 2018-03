Actualidade

A adesão à greve dos trabalhadores dos Museus, Palácios, Monumentos e Sítios Arqueológicos do Ministério da Cultura aproxima-se hoje dos 80%, revelou o dirigente sindical Artur Sequeira, no balanço do segundo dia de paralisação.

Segundo Artur Sequeira, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), ao "segundo dia de greve" destes trabalhadores, a "adesão aproxima-se dos 80% do ano passado".

Assim, estão hoje totalmente encerrados ao público a Torre de Belém, os museus nacionais do Traje e da Moda, de Arte Antiga, de Arte Contemporânea, da Arqueologia e o antigo museu dos coches.