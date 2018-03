Actualidade

As associações do setor da hotelaria e das agências de viagens consideram que a Páscoa quando celebrada em abril tem um impacto maior no Turismo, devido à melhoria do tempo e a uma maior distância de festividades como o Natal.

"Na Páscoa o impacto [positivo no Turismo] é sempre sentido, independentemente de se realizar em março ou abril, sendo abril um mês mais forte para a hotelaria nacional, porque normalmente coincide com uma melhoria do tempo", refere a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) numa resposta escrita à Lusa.

De acordo com a associação, os hotéis em Portugal fecharam o mês de abril de 2017 com uma taxa de ocupação de 76%, quando na Páscoa do ano anterior, que se realizou em março, a ocupação foi de 68%.