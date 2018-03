Actualidade

As autodenominadas Forças Armadas de Cabinda (FAC) reivindicaram hoje a autoria de um ataque naquele enclave angolano que terá provocado quatro mortos entre as forças militares de Angola, o primeiro do género em 2018.

A informação consta de um "comunicado de guerra" do braço armado da Frente de Libertação do Estado de Cabinda (FLEC), enviado hoje à agência Lusa, que refere que a operação, alegadamente ocorrida na sexta-feira, resultou de um ataque a uma posição das Forças Armadas Angolanas (FAA) na área de Bembica, junto ao rio Chiloango, na região militar de Necuto.

Desde 2016, com o reativar dos ataques, aquela organização já reivindicou vários ataques em Cabinda e a morte de dezenas de militares angolanos, informação sempre negada pelo Governo e chefias militares de Angola.