Óbito/Stephen Hawking

Centenas de familiares, amigos e colegas reuniram-se hoje em Cambridge, leste de Inglaterra, para participar nas cerimónias fúnebres do físico britânico Stephen Hawking, cujo génio científico é reconhecido a nível internacional.

Stephen Hawking morreu no passado dia 14 de março, aos 76 anos, na sua casa em Cambridge.

As exéquias de Stephen Hawking, um ateu convicto, decorreram em privado ao início da tarde de hoje na igreja de St. Mary the Great, na universidade de Cambridge, muito perto do local onde o reconhecido cientista, cuja investigação na área da relatividade e dos buracos negros se destacou, trabalhou durante mais de 50 anos.