Actualidade

O filme "Terra Franca", a primeira longa-metragem da realizadora portuguesa Leonor Teles, venceu o "Prix International de la Scam" no festival Cinéma du Réel em Paris, que começou a 23 de março e termina este domingo.

A entrega dos prémios da 40.ª edição do Festival Internacional de Cinema Documental aconteceu este sábado à noite, no Centro Pompidou, e Leonor Teles foi distinguida na secção Competição Internacional, na qual concorriam 11 filmes.

A realizadora de 25 anos, que venceu o Urso de Ouro para Melhor Curta-Metragem com "Balada de um Batráquio", em 2016, contou à Lusa que ficou "muito surpreendida" com o prémio que carimbou a estreia internacional do filme.