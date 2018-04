Actualidade

O Exército brasileiro espera ter nas próximas semanas infraestruturas de apoio permanentes para os imigrantes venezuelanos que fogem para o norte do Brasil, criando uma crise humanitária que preocupa cada vez mais o país e a comunidade internacional.

"A Operação Acolhida, que trata da entrada de imigrantes do país vizinho, é coordenada pelo Ministério da Casa Civil e engloba diversos ministérios", explicou, em entrevista à Lusa, o coronel Carlos Eduardo Mercês, representante do Ministério da Defesa no apoio às operações de fronteira.

"Aqui [em Pacaraima, a cidade brasileira mais próxima da fronteira da com a Venezuela], temos três grandes vertentes da operação. O reforço do controlo da fronteira. A acolhida dos imigrantes que se declaram refugiados e a interiorização destes refugiados", disse Carlos Eduardo Mercês.